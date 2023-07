Ahmed Saad s’excuse et chante en hommage à la femme tunisienne à Carthage (Vidéo)

Lors d’un concert émouvant et devant une foule nombreuse, l’artiste égyptien Ahmed Saad a donné une performance remarquable au Festival International de Carthage. Cependant, en plus de son spectacle exceptionnel, Ahmed Saad a fait une forte impression en adressant des excuses spéciales à la femme tunisienne.

Ahmed Saad a décidé de s’adresser à toutes les femmes tunisiennes avec des mots émouvants. Dans un geste humain et respectueux, Ahmed Saad a exprimé ses excuses sincères et sa profonde appréciation envers les femmes tunisiennes et leur rôle important dans la société et la culture.

Ce geste a eu un impact positif sur l’audience, ravivant les émotions de gratitude et d’estime.

Voici la chanson écrite et interprété par Ahmed Saad depuis la page Instagram d’El Hiwar Ettounsi: