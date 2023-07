Agression sexuelle sur une fillette de 4 ans par son voisin de 35 ans !

Dans un incident tragique qui a secoué la communauté tunisienne, une fillette âgée de 4 ans a été victime d’une agression sexuelle perpétrée par son voisin de 35 ans.

L’hôpital régional a donné l’alerte suite à l’admission de la fillette, ce qui a conduit la délégation régionale de la protection de l’enfance à saisir immédiatement le ministère public et l’unité spécialisée dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Dans un communiqué officiel publié, le jeudi 13 juillet 2023, le Ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées a annoncé prendre en charge cette affaire avec la plus grande importance.

La fillette a été transférée au service de psychiatrie pédiatrique de Monastir, où elle recevra les soins et l’accompagnement nécessaires pour surmonter cette expérience traumatisante. En parallèle, une enquête approfondie a été ouverte pour rassembler toutes les preuves et établir la responsabilité de l’agresseur.

La réaction des autorités a été rapide, l’agresseur a été arrêté et placé en détention en attendant le rapport final des médecins légistes et psychiatres. Ces rapports joueront un rôle essentiel dans le processus judiciaire et permettront de déterminer la gravité des sévices subis par la fillette.