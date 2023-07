Tennis-Wimbledon (Finale) : Ons Jabeur en quête de son premier titre de Grand Chelem

La joueuse de tennis tunisienne, Ons Jabeur (6e mondiale) sera demain samedi face à une nouvelle opportunité pour remporter son premier titre de Grand Chelem, en affrontant à partir de 14h sur le court central, la tchèque Marketa Vondrousova (42e mondiale), en finale du tournoi de wimbledon.

Jabeur se donne ainsi rendez-vous avec l’histoire pour s’afficher comme la première joueuse arabe et africaine du circuit à remporter un titre de Grand Chelem et tourner la page sur ses échecs d’il y a un an en finale du même tournoi devant la Kazakhe Arena Rybakina et en finale de l’US Open devant la N°1 mondiale, la polonaise Iga Swiatek.

Lors de l’actuelle édition de Wimbledon, la Tenniswoman tunisienne au quatre titres, a livré de belles prestations et est parvenu durant les six matchs disputés dans la compétition à éliminer quatre joueuses ayant chacune au moins un titre de Grand Chelem dans son palmarès.

Il s’agit de la canadienne Bianca Andrescu (US Open 2019), de la tchèque Petra Kvitova (Wimbledon 2011), de la Kazakhe Arena Rybakina (wimbledon 2022) et de la Biélorusse Aryna Sabalenka (Open d’Australie 2023).

Et bien que se présentant à la finale en étant donnée favorite, eu égard notamment à la différence au niveau du classement avec son adversaire tchèque, Ons Jabeur fera face à une joueuse dotée d’une bonne condition physique, d’un service redoutable et d’une excellente capacité de réception. Autant d’atouts qui lui ont permis d’arriver à ce stade du tournoi et d’éliminer, entre autres, en demies, l’une des sérieuses prétendantes au titre, l’ukrainienne, Elina Svitolina en deux sets.

La difficulté de la mission à laquelle devra face la tunisienne, réside en outre dans le style de jeu même de la tchèque qui lui a permis de rivaliser avec les meilleures joueuses du circuit et de l’ascendant psychologique de cette dernière aura sur Jabeur du fait que leurs deux dernières confrontations directes ont été remportées par la tchèque.

La finale de Wimbledon sera ainsi la 6e confrontation en date entre les deux joueuses et sera, sans nul doute, marquée par une grande adversité vu l’enjeu financier et moral qui se profile.

ça sera, également, une finale au bout de laquelle sera connu l’identité de la joueuse dont le nom s’ajoutera à la longue liste inscrite dans les annales du tournoi londonien depuis sa création en 1884.

Son plus grand titre reste à ce jour l’Open de Madrid 2022, qui a fait d’elle la première joueuse arabe et africaine à remporter un tournoi WTA 1000. Elle atteint également trois finales de Grand Chelem, lors du tournoi de Wimbledon 2022, de l’US Open 2022 et du tournoi de Wimbledon 2023.

Véritable icône du monde arabe, les exploits sportifs de Jabeur lui valent d’être sacrée femme arabe de l’année en 2019 ainsi que personnalité sportive arabe de l’année en 2022.