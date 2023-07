Tunisie – ISIE : Signature d’un accord-cadre avec l’ATFP et l’UVT

L’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a signé deux accords-cadres avec l’Agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP) et l’Université virtuelle de Tunis (UVT), en prévision des prochaines échéances électorales.

L’accord-cadre signé entre l’ISIE et l’ATFP vise à définir les domaines de coopération entre les deux parties, particulièrement en matière de formation et de mise à profit des espaces et centres de formation rattachés à l’agence pendant la période électorale, précise un communiqué de l’ISIE.

Quant à l’accord signé entre l’instance électorale et l’UVT, il vise à ” former les cadres et agents de l’instance électorale dans le domaine des technologies de la communication et de l’information et à développer leur capacité en matière de formation à distance”.