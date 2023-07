Examen du projet de loi relatif aux droits des patients et à la responsabilité médicale

Une réunion de travail s’est tenue hier mercredi au ministère de la Santé pour examiner le projet de loi relatif aux droits des patients et à la responsabilité médicale afin de le mettre à jour en vue d’accélérer son adoption.

Selon un communiqué publié sur la page officielle du ministère de la santé, la réunion, à laquelle ont assisté des représentants des structures centrales concernées et des cadres du ministère, avait pour objectif de mettre à jour le projet de loi en vue de le présenter aux différents intervenants dans le secteur dans le cadre d’une approche participative et ce, avant de le soumettre au Parlement pour adoption.

Les participants ont convenu de finaliser la rédaction du projet dans les meilleurs délais afin de garantir la protection du personnel médical et paramédical lors de l’exercice de leurs fonctions et de toutes les parties intervenantes et établir un climat de confiance entre les établissements de santé et les malades.