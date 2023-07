Tunisie : 16 cas de suicide parmi les enfants enregistrés depuis le début de l’année

La ministre de la famille de la femme de l’enfance et des personnes âgées, Amel Bel Haj Moussa a indiqué mardi, que les cas de suicide enregistrés, parmi les enfants depuis le début de l’année 2023 jusqu’à la date du 10 juillet courant, est de l’ordre de 16 cas en plus de 176 tentatives de suicide relevées, la plupart parmi les filles. Intervenant lors d’une journée d’étude portant sur le programme d’autonomisation sociale des familles, la ministre a fait remarquer une hausse des cas d’accouchement à domicile, avec des moyens traditionnels.

L’institut national de la statistique a enregistré en effet 9106 cas d’accouchement à domicile en 2020, a noté la ministre rappelant que le gouvernorat de la Manouba occupe la première place avec 3213 cas suivi par Kairouan avec 1092 cas. Le programme d’autonomisation sociale des familles lancé en 2019 et qui concerne 18 gouvernorats, a permis d’examiner les phénomènes constatés au sein des familles et de procéder à une analyse sociologique, a précisé Amel Bel Haj Moussa.

Des experts en sociologie ont présenté lors de cette journée un ensemble de propositions et de recommandations sur les plans régional et national dans le but d’aider à développer les mécanismes de travail lors de l’exécution des programmes selon les régions. L’importance d’assurer une meilleure coordination entre les intervenants et développer le volet juridique en Tunisie afin de lutter contre ces phénomènes ont été parmi les points évoqués lors de cette journée.