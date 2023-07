Tunisie : Le ministère de l’éducation publie les différentes mesures décidées au cours du processus de négociation

Le ministère de l’éducation a publié lundi, les différentes mesures décidées en faveur des instituteurs au cours du processus de négociation avec la fédération de l’enseignement de base.

Le processus de négociation a abouti à l’acceptation par le ministère de tutelle de toutes les demandes des directeurs d’écoles primaires, a indiqué le ministère de l’éducation dans un communiqué.

Il a répondu favorablement aux revendications de la fédération de l’enseignement de base concernant l’amélioration des la situation matérielle des instituteurs en leur accordant une prime de 300 d pour les années 2026-2027-2028 et une augmentation supplémentaire d’environ 80d au cours des années 2024 et 2025, en plus de ce qui sera décidé ultérieurement par l’UGTT et la présidence du gouvernement dans le cadre de la majoration salariale dans la fonction publique.

Selon le même communiqué le ministère de l’éducation a décidé en commun accord avec la présidence du gouvernement d’augmenter les salaires des enseignants contractuels de 750 d à 1500 d à partir du mois de septembre 2023 et de doter les écoles primaires de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, précisant que 14 500 instituteurs ont été titularisés au cours de la semaine dernière.

Les précisions du ministère de l’éducation interviennent à l’heure ou la fédération générale de l’enseignement de base maintient sa décision de rétention des notes.

Le ministre de l’éducation Mohamed Ali Boughdiri avait indiqué lundi, que cette situation est considérée comme la plus “scandaleuse” dans l’histoire de la Tunisie ajoutant “qu’il sera mis un terme à ces pratiques quel qu’en soit le prix”

A noter que le ministère de l’éducation avait décidé ce matin de révoquer 350 directeurs d’écoles primaires et de suspendre le salaire de 17 mille instituteurs qui ont refusé de remettre les notes des élèves.