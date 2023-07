Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors a annoncé dans un communiqué publié lundi, l’ouverture des candidatures pour l’obtention du prix national des droits de l’enfant au titre de l’année 2022.

Ce prix est attribué aux personnalités, organisations, établissements publics et privés et organismes qui se sont distingués par des œuvres artistiques ayant contribué au développement des capacités culturelles et créatives de l’enfant et à l’enracinement des principes des droits de l’enfant et sa protection à condition qu’elles ne soient pas à but lucratif.

Les dossiers de candidature à ce prix doivent être envoyés au nom de la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors avec une vidéo ne dépassant pas les 5 mn comportant le profil et l’œuvre du candidat ainsi qu’une description sur papier de l’œuvre présentée.

Ces dossiers doivent être déposés durant la période entre le 1er et le 31 aout 2023.