Scandale médiatique : Ahmed Saad s’excuse … (Vidéo)

Ahmed Saad, célèbre chanteur égyptien, a fait sensation lors du festival international du camping, des arts et des sports à Bizerte. Après son concert, il s’est directement adressé à Nadia El karoui, la directrice du festival, avec des propos choquants et a même levé son doigt devant les caméras des médias.

Dans un acte choquant, Ahmed Saad a scandé : “Tais-toi… tu te tais… tu ne parles pas”. Cette confrontation publique a été largement relayée dans les médias et a suscité de vives réactions parmi les spectateurs et les professionnels de l’industrie musicale.

La tension aurait commencé lorsque les organisateurs du festival ont enfreint les termes du contrat signé avec Ahmed Saad. Selon le chanteur égyptien, ils ont violé les clauses relatives au respect de l’artiste et à la gestion des relations avec les médias. Furieux de cette situation, Ahmed Saad a choisi de prendre la parole et de confronter directement la directrice du festival, Nadia El karoui.

Après cela, Ahmed Saad a partagé un message sur son compte Instagram pour présenter ses excuses, exprimant ce qui suit :

“Révélant ce qui s’est passé en Tunisie, tout l’amour et le respect au peuple tunisien et à son public aimable et accueillant, qui sur leur terre ont accueilli avec beaucoup d’amour les grands artistes égyptiens.

Malgré la difficulté de coordonner le temps et les horaires, nous avons répondu à notre première invitation pour organiser un concert en Tunisie. Nous sommes venus à Tunis avec impatience, en nous réjouissant de son peuple raffiné. Cependant, après le concert, nous avons constaté que les organisateurs de l’événement ont ignoré les principes du respect de l’artiste et de la loi. Ils ont violé les termes du contrat que nous avions signé et ont tenté de nous diffamer devant les médias tunisiens, que nous chérissons.

Malgré le calendrier serré et la violation d’une clause claire du contrat concernant la collaboration avec les médias, nous sommes quand même allés voir les journalistes pour clarifier notre position, par respect pour les médias tunisiens et le public. Cependant, tout ce qu’ils ont fait, c’est de nous boycotter de manière inappropriée, en cherchant à ternir l’image de l’artiste égyptien devant les médias tunisiens…

C’est pourquoi nous avons pris toutes les mesures légales nécessaires, en ayant confiance en la justice et la poursuite tunisiennes.

Nous nous excusons auprès de notre cher public et je dis au grand public égyptien que c’est un cas individuel de personnalités non professionnelles qui ne représentent pas le peuple tunisien et ses médias respectés.”

Voici le post Instagram d’Ahmed Saad :

Une publication partagée par Ahmed Saad (@ahmedsaadofficial)

Voici la vidéo partagée par Mosaique Fm sur le conflit médiatisé entre Ahmed Saad et la directrice du festival, Nadia El karoui: