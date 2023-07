Des éclaircies sont attendues ce samedi soir, indique l’Institut National de la Météorologie.

Les températures oscilleront entre 20°c et 25°c dans le nord et le centre. Elles seront comprises entre 25°c et 30°c dans le sud et atteindront 35°c à El Borma ainsi qu’à Borj Khadra.

Le mer sera très agitée à agitée dans le nord.

Le vent soufflera fort près des côtes et dans le sud, et sera accompagné de mouvements de sable.