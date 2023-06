67e anniversaire de l’Armée nationale : Des militaires décorés

Aujourd’hui, lundi, à la base aérienne d’el Aouina, le ministre de la défense nationale, Imed Memmiche, a fêté le 67e anniversaire de la création de l’armée nationale.

Une occasion idoine et un moment fort pour rendre hommage aux membres de l’institution militaire, et décorer les méritants des grades et des insignes des corps auxquels ils appartiennent.

Il s’agit aussi d’une occasion propice de remettre des prix aux lauréats vainqueurs des différentes compétitions.

Prenant la parole, le ministre, en sa qualité de chef de département, a vivement salué les efforts déployés par les militaires relevant des différents grades et fonctions, indique un communiqué du ministère.

Ils ont toujours été au rendez-vous. Ils ont fait preuve d’un degré élevé de discipline et de dévouement et d’abnégation. Ils étaient altruistes, laborieux et soucieux de faire préserver l’invulnérabilité du pays et de repousser les risques et périls venant de tous bords, a fait savoir le ministre Memiche.

L’armée nationale, sourcilleux vigile de notre terre, mer et air, est appelée plus que jamais à faire preuve de persévérance et détermination inflexible dans le cadre de l’accomplissement du devoir national sacré, a-t-il encore dit, exhortant les militaires à être constamment sur le qui-vive au service de la patrie.

Le ministre a saisi l’occasion pour rendre hommage aux unités militaires tunisiennes opérant actuellement dans le cadre de la mission de maintien de paix et de sécurité au Mali et en République centrafricaine.

De telles actions et contributions ne peuvent être que louables, tout comme elles viennent témoigner de la bonne réputation et du grand crédit dont jouit l’armée nationale auprès de l’ONU.

Le ministre a par ailleurs rendu un hommage posthume aux martyrs de l’institution militaire et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés, adressant ses félicitations aux militaires qui ont été décorés des grades et insignes de l’armée nationale.

Y ont assisté des membres du Conseil suprême des armées et une foule de hauts responsables militaires et civils du ministère.

Samedi dernier, au Palais de Carthage, le président de la République, Kais Saied, chef Suprême des Forces Armées a présidé également une cérémonie à l’occasion du 67e anniversaire de la création de l’armée nationale, au cours de laquelle il a donné l’ordre quotidien aux forces armées.