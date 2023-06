Mohamed Ali Boughdiri : une nouvelle séance de négociation prévue

le ministre de l’éducation, Mohamed Ali Boughdiri, a fait savoir qu’une séance de négociation est prévue demain, mardi, ou après-demain, mercredi, entre le département de l’éducation et la fédération de l’enseignement de base afin de surmonter le désaccord entre les deux parties.

Le ministre qui s’est rendu au Lycée Farhat Hached de Bizertele où il a assisté au démarrage des épreuves du concours de fin d’études de l’enseignement de base général et technique, s’est dit satisfait des conditions générales dans lesquelles s’est déroulé l’examen du baccalauréat.

Le ministère s’emploie, a-t-il dit, à réviser les procédures des examen à travers leur numérisation complète, indiquant à cet égard le démarrage de l’équipement de 3300 écoles de fibre optique à haut débit.

Le concours d’admission aux lycées pilote se déroule les 19, 20 et 21 juin courant. Le nombre de candidats dans le gouvernorat de Bizerte s’élève à 1587 dont 1017 filles.

La fédération de l’enseignement de base, réunie hier samedi à Hammamet, a décidé de maintenir la décision relative à la rétention des notes des premier, deuxième et troisième trimestres, et de boycotter les conseils de classes et tous les travaux administratifs liés à la fin de l’année scolaire, en raison de “l’atermoiement du ministère de l’éducation et son refus de négocier sur les revendications des enseignants”, avait déclaré à la presse, Ikbal Azabi, membre de la fédération. Le secrétaire général adjoint de la fédération, Tawfik Chebbi, a appelé, de son côté, à des négociations sérieuses et responsables afin de ne pas reconduire la crise à l’année prochaine.