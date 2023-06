Les températures se situeront, cette nuit, entre 17 et 22 degrés au nord et dans les hauteurs, et entre 23 et 28 degrés dans le reste de régions, d’après un bulletin de suivi, publié samedi, par l’Institut National de la Météorologie.

Le ciel sera peu nuageux sur la plupart des régions du pays. Le vent soufflera faible à modéré, à une vitesse ne dépassant pas les 30 km/h. La mer sera peu agitée à agitée au nord.