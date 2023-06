Des passages nuageux sur la plupart des régions, qui sont parfois plus abondants et accompagnés de pluies sur les côtes nord.

Vent du secteur nord, relativement fort de 30 à 50 km/h et sur le golfe de Hammamet pendant la nuit et de faible à modéré de 20 à 35 km/h ailleurs.

Mer très agitée sur le nord et peu agitée ailleurs.

Températures maximales comprises entre 23 et 27 degrés sur le nord et les hauteurs, entre 30 et 35 degrés ailleurs et peuvent atteindre les 37 degrés sur le sud-ouest.