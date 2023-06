Jendouba – Crue de l’oued Mellegue : La protection civile appelle à la vigilance

Les agents de la protection civile du gouvernorat de Jendouba a annoncé, une montée du niveau de l’eau dans l’Oued Mellégue, au niveau du pont Touiref entre les gouvernorats d’El Kef et de Jendouba.

La protection civile a confirmé que l’eau montera davantage, demain jeudi 15 juin et ce à partir de deux heures du matin.

Et elle a appelé tous les agriculteurs et citoyens de la région Maarif et Ben Bechir, et ceux qui vivent sur les rives de l’Oued Tassa, à retirer les engins agricoles, et à prendre des précautions lors de leurs déplacements.