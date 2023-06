Les journalistes et les employés de Dar Assabah qui publie les quotidiens Assabah et le Temps ont adressé une lettre ouverte au président de la République pour qu’il intervienne et sauve leur l’établissement.

En effet, les deux journaux sont menacés de disparaître à cause d’une incapacité de s’approvisionner en papier en en encre nécessaires pour l’impression. En plus, 128 employés n’ont pas reçu leurs salaires à cause d’une crise de dettes qui continue depuis 2011.