La Tunisie réitère son engagement en faveur de l’élimination du travail des enfants

Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées a appelé toutes les forces vives du pays à respecter l’obligation de signalement de tous les cas de travail des enfants, à appliquer strictement la loi et à lutter contre tous les aspects de l’exploitation économique de l’enfant, soulignant qu’il est possible de mettre fin au travail des enfants en Tunisie à travers l’unification des efforts pour une justice sociale.

Dans une déclaration à l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants qui a lieu le 12 juin de chaque année, le ministère a réitéré son engagement à défendre les droits de l’enfant, mu par une forte volonté de consacrer davantage l’intérêt supérieur de l’enfant conformément aux dispositions de la constitution tunisienne et des orientations nationales pour instaurer les fondements d’un Etat social et juste.

La Journée mondiale contre le travail des enfants placée cette année sous le thème “justice sociale pour tous : comment mettre fin au travail des enfants”, vise à promouvoir des actions de prévention et de sensibiliser sur la réglementation en vigueur pour lutter contre le travail des enfants et mieux protéger les victimes.

Le ministère a mis l’accent sur les efforts déployés par la Tunisie pour lutter contre le travail des enfants dont la ratification de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et des protocoles annexes, la publication du code de la protection de l’enfant et l’adoption des objectifs du développement durable 2030, en plus de l’adhésion à l’engagement de la communauté internationale à mettre fin au travail des enfants d’ici à 2025.

Interdit par la loi, le travail infantile est une grave violation des droits de l’homme, selon la même source qui réitère l’engagement de la Tunisie à respecter tous les engagements internationaux antérieurs de l’Etat tunisien et à poursuivre la lutte contre le travail des enfants et à les protéger contre l’exploitation économique et tous les types de dangers auxquels ils peuvent être exposés (abandon scolaire, mauvais traitements, traite des êtres humains…)

A l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants, un événement parallèle de haut niveau est inscrit à l’ordre du jour de la 111e session de la Conférence internationale du Travail qui se tient du 5 au 16 juin 2023. Il s’agit de débattre du lien entre la justice sociale et l’élimination du travail des enfants.