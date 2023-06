Tunisie – Météo : Des pluies orageuses attendues, cette nuit dans ces régions

Des pluies orageuses sont attendues, cette nuit, sur le nord. Elles seront parfois abondantes sur l’extrême nord. Le ciel sera dégagé sur le centre et le sud du pays, d’après un bulletin de suivi publié vendredi, par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures se situeront entre 20 et 25 degrés au nord et au centre, et entre 26 et 31 degrés au sud. Elles atteindront les 34 degrés à El Borma et Borj El Khadhra.Le vent soufflera fort près de côtes et au sud, ce qui nécessite de faire preuve de vigilance. La mer sera agitée à très agitée au golfe de Gabes.