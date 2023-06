Sidi Bouzid : 192 infractions économiques relevées en mai

Le nombre des infractions économiques relevées par les services de contrôle relevant de la direction régionale du commerce de Sidi Bouzid a atteint 192 infractions durant le mois de mai 2023.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le directeur régional du commerce à Sidi Bouzid, Mabrouk Abeda a indiqué que les infractions ont touché essentiellement le secteur des fruits et légumes (51 infractions), les produits alimentaires (75 infractions) et le secteur des volailles et des œufs (11 infractions).

Les infractions concernent notamment le non affichage des prix (52 infractions), la hausse des prix (51 infractions et l’absence de facture (36 infractions).

Lors des visites d’inspection, les services de contrôle ont saisi 22 tonnes de fruits et légumes, 6,95 tonnes de farine subventionnée et plus de 41 tonnes de semoule alimentaire.