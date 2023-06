Le Club sportif sfaxien s’est imposé devant l’Union sportive de Ben Guerdane (1-0) dans le match de clôture de la 10e journée play-off du championnat de la Ligue 1 du football professionnel disputé jeudi au stade Taieb Mhiri de Sfax.

L’unique réalisation de la rencontre a été l’oeuvre de Mohamed Salah Mhadhebi à la 71e.

Ce succès ne permettra aux protégés de l’égyptien Houssem Badri d’espérer mieux que leur actuel 6e rang (14 points) vu l’écart de départ avec leur adversaire du jour (5e, 17 points).

Les deux formations peuvent, néanmoins, continuer à espérer pouvoir dénicher une 4e place qualificative pour la Coupe de la CAF, dans ce qui reste du parcours.

Jeudi 8 juin:

A Sfax:

CS Sfaxien 1 Mohamed Salah Mhadhebi 71′

US Ben Guerdane 0

Déjà joués

Mardi 6 juin:

A Tataouine:

US Tataouine 2 Makhmout Diallo 10′, Edimo King 90′

C Africain 2 Zouhaier Dhaouadi 67′, Hamza Agrebi 92′

Mercredi 7 juin:

A Radès:

Espérance ST 2 Mohamed Ali Ben Hammouda 25′, Mohamed Ali Ben Romdhane 63′

O Béja 0

A Monastir:

US Monastir 1 Assil Jaziri 4′

ES Sahel 0

Classement PTS J V N D BP BC DIF

1. Etoile du Sahel 26 10 7 2 1 12 3 +4

2. C. Africain 22 10 6 3 1 14 5 +9

3. Espérance ST 20 10 5 1 4 13 9 +4

4. US Monastir 18 10 4 2 4 15 10 +5

5. US Ben Guerdane 17 10 4 2 4 11 11 0

6. CS Sfaxien 14 10 3 4 3 7 6 +1

7. O. Béja 10 10 2 2 6 4 11 -7

8. US Tataouine 4 10 0 2 8 4 25 -21