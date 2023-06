Medenine : Un bus transformé en salle de lecture (photos)

Les responsables de l’école primaire du 9 avril à Sidi Makhlouf, gouvernorat de Médenine, où ils ont fait une demande écrite à la Société Régionale des Transports de Médenine pour leur fournir une structure de bus public afin de l’utiliser pour un projet culturel.

D’une simple idée, le personnel de l’école en a profité et l’a concrétisée après que la société de transport régional de Médenine a approuvé l’initiative de transformer le bus en salle de lecture afin que 15 élèves puissent lire et développer leurs capacités de lectures.

Après un an de travail d’équipe entre parents, enseignants et cadres, cette initiative a été couronnée et concrétisée, et le bus a été transformé en salle de lecture