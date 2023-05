L’Union sportive monastirienne tentera de valider son ticket pour la phase finale de la coupe du Roi Salmane des clubs arabes de football, en affrontant la formation bahreïnie d’Al Muharreq, mercredi à Manama, à partir de 17h00, dans le cadre du match retour du 2e tour préliminaire.

Le représentant tunisien s’est envolé pour le Bahrein dimanche, juste après sa large victoire face à l’US Tataouine (4-0), dans le cadre de la 8e journée play-off de la Ligue 1.

La formation monastirienne partira favorite pour relever ce défi grâce à son avantage confortable de 2 buts à 0 décroché au match aller à Monastir, puisqu’un point seulement ou même une défaite de 1 but à 0 seront suffisants pour passer en phase finale et sauver sa saison après avoir quitté prématurément la coupe de Tunisie, les coupes africaines interclubs (Ligue des champions puis coupe de la Confédération) d’autant plus que ses chances pour un sacre en Ligue 1 restent minimes.

En cas de qualification en phase finale qui se déroulera en Arabie Saoudite avec la participation de 16 clubs répartis en 4 groupes, les coéquipiers de Béchir Ben Saïd évolueront dans le groupe C en compagnie d’Al Nasr et d’Al Shabab saoudiens et du Zamalek d’Egypte.

Rappelons, par ailleurs, que la Tunisie sera également représentée en coupe du roi Salmane par le CS sfaxien dont le match aller du second tour préliminaire face à Al Hilal du Soudan aura lieu mercredi en déplacement (retour le 7 juin à Sfax), et par l’Espérance sportive de Tunis, exempte des tours préliminaires.

Voici par ailleurs, la liste des joueurs convoqués par Imed Ben Younes pour prendre part à cette rencontre :

Béchir Ben Said, Sadok Yedaes, Rayane Bebès, Iheb Khafcha, Hichem Baccar, Ousman Ouattara, Wael ben Othmane, Bassem Dali, Omar Bouraoui, Houssem Tqa, Mondher Guesmi, Mohamed Amine Bouzayène, Ahmed Jaffali, Abdelkader Boutiche, Alaeddine Dridi, Haykel Chikhaoui, Aboubacar Traore, Zied Aloui, Abdelhakim Amokrane, Idriss Mhirsi.

Rappelons que le match sera dirigé par un trio arbitral omanais conduit par Ahmed Aboubakr Said.