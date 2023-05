L’entraîneur de l’Espérance de Tunis, Mouine Chaabani, a affirmé que son équipe fera tout son possible pour remporter la coupe de Tunisie, dimanche, en finale face à l’Olympique de Béja malgré la situation délicate que traverse le club en ce moment.

S’exprimant en conférence de presse, samedi à la salle des conférences de la Direction nationale d’arbitrage, à la veille de la finale prévue dimanche à 16h00, Chaabani a indiqué que “cette finale a un goût spécial et opposera deux équipes qui sont dans des situations différentes”.

“L’Espérance sera amputée des services de plusieurs de ses joueurs pour des raisons sanitaires et disciplianires comme elle traine encore des séquelles physiques et psychologiques de son élimination des demi-finales de la Ligue des champions”, a expliqué le coach sang et or.

“En contre partie, a-t-il ajouté, l’Olympique de Béja vit une stabilité mentale et une continuité à la tête de l’équipe, outre l’expérience de cette équipe en coupe de Tunisie à chaque fois qu’elle atteint la finale”.

Chaabani qui vient de retrouver, il y a quelques jours, la barre technique de l’équipe espérantiste, a souligné que ses joueurs sont bien aguerris et ils ont toujours fait preuve de caractère dans les déceptions comme dans les victoires, estimant que la qualification aux demi-finales de la Ligue des champions est déjà un exploit.

“Il faut plier cette page maintenant et se concentrer sur les prochains défis. C’est pour cela nous n’avons plus le temps de penser au passé d’autant plus que toute notre concentration est axée sur la finale de la coupe”, a ajouté l’entraineur espérantiste.

“Il nous reste quelques retouches à mettre sur notre schéma tactique et sur la formation rentrante notamment après la récupération de Charara, et le rétablissement progressive de Hamdou El Houni qui pourra être aligné à n’importe quel moment de la rencontre”, a-t-il conclu.

De son côté, le gardien sang et or, Moez Ben Cherifia, a souligné que “l’Espérance qui ne vit que par les titres, doit jouer le tout pour le tout dimanche en finale pour remporter le trophée”, ajoutant que le denrier succès face à l’US Tataouine a été bon pour le moral des joueurs”.

“Nous allons profiter de ce regain de confiance pour bien négocier ce match face à une valeureuse équipe béjaoise qui compte de bons éléments notamment le gardien des buts. Nous sommes prêts pour ce match et à tous les scénarios, même la séance des tirs au but”, a ajouté le portier sang et or.