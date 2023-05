Tunisie – Météo : Prévisions météorologiques pour aujourd’hui

Temps variable attendu aujourd’hui avec des indices d’averses isolées et orageuses au nord et dans les régions ouest. Ces pluies pourraient être parfois intenses au centre ouest. Ciel dégagé sur les autres régions. Persistance du vent fort près des côtes.

Les alertes météo sont toujours valables pour la navigation et la pêche. Mer très agitée et températures maximales entre 21 et 26 degrés au nord, au centre et au sud est, entre 27 et 32 degrés dans le reste des régions et pourraient atteindre 35 degrés à El Borma et Borj El Khadra au sud.