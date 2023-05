Tunisie-Egypte : La migration irrégulière et la lutte antiterroriste à l’examen

La migration irrégulière et la lutte contre le terrorisme en région méditerranéenne ont été au centre d’un entretien, lundi, au Palais du Bardo, entre le président du parlement Brahim Bouderbala et l’ambassadeur d’Egypte en Tunisie, Iheb Fahmi.

Les deux parties ont mis en avant la convergence des points de vue entre la Tunisie et l’Egypte concernant les différentes questions d’actualité, soulignant l’importance d’intensifier la concertation entre les deux pays concernant ces dossiers et de coordonner les positions des parlements des deux pays, particulièrement au niveau des instances et organisations parlementaires régionales et internationales, indique un communiqué de l’ARP.

Bouderbala a, à cette occasion, mis en avant la solidité des relations historiques unissant les deux pays et le dynamisme qui les caractérise à tous les niveaux, insistant sur la nécessité de les mettre au service du développement de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines, tels que l’économie, les investissements, le commerce et le tourisme.

Le président de l’ARP a, par ailleurs, a mis en valeur la contribution des relations parlementaires dans l’enrichissement et la diversification de la coopération au double plan bilatéral et multilatéral, évoquant le rôle des groupes d’amitié parlementaires dans la réalisation de ces objectifs.

De son côté, l’ambassadeur égyptien s’est félicité de la solidité des relations historiques tuniso-égyptiennes qui ne cessent de se développer, précisément dans le domaine culturel, évoquant la visite effectuée en avril 2021, en Egypte, par le président de la République, Kais Saied.

Cette visite, a-t-il dit, a ouvert plusieurs perspectives de coopération et contribué à la diversification de ses domaines.