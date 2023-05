Une étude sociologique quantitative et qualitative sur les violences à l’encontre des femmes dans l’espace routier a conclu que les femmes sont plus ciblées que les hommes lorsque des erreurs et des accidents se produisent, ce qui démontre la propagation de la violence à son encontre sur la base du genre, a fait savoir la professeure et chercheuse en sociologie à l’Université de Tunis qui a participé à la réalisation de l’étude, Rania Ghouil.

Elle a ajouté, dans une déclaration à la TAP, que 59% des personnes interrogées ont insulté le conducteur du véhicule dans l’espace routier quand ils découvrent que c’est une femme.

L’étude a porté sur un échantillon de 3500 personnes dont 1500 conducteurs de véhicules, 1000 motocyclistes et 1000 piétons. Les résultats ont été publiés dans un recueil de 166 pages élaboré par Jawhar Jamoussi, Rania Ghouil, Mouna Tayachi et Amira Kaddour.

Ghouil a ajouté que les résultats obtenus montrent également que 33 % des personnes interrogées lancent des propos obscènes à l’égard des femmes dans l’espace routier lorsque des erreurs de conduite sont commises.

Selon 42,4 % des interviewés, les femmes sont la source des accidents survenus alors que 44,3 % estiment que les jeunes sont plus responsables d’accidents.

Une cérémonie a été organisée pour présenter les résultats de l’étude dans le stand du ministère des affaires culturelles, au Salon international du livre de Tunis organisé du 28 avril au 7 mai 2023, au Palais des expositions du Kram.