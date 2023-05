L’Avenir sportif de la Marsa a conforté sa place de leader dans le groupe A de la Ligue 2 du football professionnel, tandis que le CS Benbla est sérieusement menacé de relégation en Ligue 3, tels sont les principaux constats qui se dégage à l’issue de la 20e journée.

En effet, vainqueurs face à l’ES Jerba (3-1), ont non seulement conforté leurs place de leaders du groupe, mais également, creuser l’écart avec leurs poursuivants dans la course à l’accession en Ligue 1.

Les banlieusards n’ont, ainsi, pas manqué l’occasion de prendre le large et de mettre un pied en ligue 1, vu la défaite de la JS Kairouanaise à Korba (0-2).

De son côté, en chutant de nouveau et lourdement à Radès devant l’Etoile sportive de la place, le CS Benbla est dos au mur en étant sérieusement menacé de se voir relégué en Ligue 3.

La formation sahelienne est au dernier rang avec 17 points et quatre longueurs de retard sur l’avant-dernier Jendouba sport.

Ce dernier, tenu en échec à domicile par l’AS Gabès (1-1) n’est pas encore à l’abri avec ses 22 points et une position en bas du tableau qu’il partage avec l’AS Mhamdia auteur, lui aussi, d’un match nul face à l’EO Médenine (7e, 24 points).

Voici les résultats:

Dimanche 14 mai:

CS Korba – JS Kairounaise 2-0

AS Marsa – ES Jerba 3-1

ES Radès – CS Benbla 5-1

Jendouba sport – AS Gabès 1-1

ES Rogba – AS Oued Ellil 1-0

O Médenine – AS Mhamdia 1-1

Classement: Pts J

1. AS Marsa 44 20

2. JS Kairouan 39 20

3. CS Korba 28 20

4. ES Jerba 27 20

5. ES Rogba 26 20

. ES Radès 26 20

7. AS Gabès 24 20

. O. Médenine 24 20

9. AS Oued Ellil 23 20

10. AS Mhamdia 22 20

11. Jendouba Sport 22 20

12. CS Bembla 17 20