Dans un communiqué publié ce jeudi 11 mai 2023, le ministère algérien des affaires étrangères a condamné l’attaque criminelle qui a eu lieu à Djerba, et déclare sa solidarité entière avec l’Etat et le peuple tunisien, et annonce que l’Algérie tient à la paix et la sécurité en Tunisie, et condamne toutes les formes de violence.

Aussi, le MAE a présenté ses condoléances aux familles des victimes de cette attaque.