La France condamne l’attaque près de la synagogue de la Ghriba

La France a condamné avec la plus grande fermeté l’attentat perpétré mardi, à Djerba, près de la synagogue de la Ghriba, qui a couté la vie à quatre personnes dont un citoyen français.

“La France a appris avec consternation et une profonde tristesse cet acte odieux, perpétré pendant un pèlerinage annuel juif, et qui fait douloureusement écho à l’attentat-suicide qui avait fait 21 morts dans cette même synagogue en 2002”, lit-on dans une déclaration du porte-parole du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères.

La France a salué l’intervention rapide des forces de sécurité tunisiennes et a exprimé son soutien à la Tunisie dans sa lutte contre toutes les formes de fanatisme.

“Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles des victimes et exprimons toute notre solidarité avec le peuple tunisien et les autorités tunisiennes”, lit-on dans la déclaration.

Un agent de la Garde nationale maritime de Aghir Djerba a tué, mardi soir, son collègue au moyen de son arme à feu personnelle avant de s’emparer de ses munitions. Il a tenté ensuite d’accéder aux abords de la synagogue de La Ghriba et a délibérément ouvert le feu et tiré à l’aveugle sur les unités sécuritaires déployées sur les lieux qui ont riposté et l’ont empêché de parvenir à la synagogue avant de l’abattre, a détaillé le ministère de l’Intérieur.

L’opération a fait un bilan de six sécuritaires blessés, dont un est décédé et deux visiteurs qui ont également trouvé la mort outre 4 autres personnes blessées, à des degrés divers, transportés à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

D’après un autre communiqué du département des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, les deux victimes parmi les visiteurs sont de nationalités tunisienne (30 ans) et française (42 ans).