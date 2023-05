Tunisie – FTDES : L’initiative élaborée par les quatre organisations sera présentée prochainement

Le porte-parole du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, (FTDES) Romdhan Ben Amor, a indiqué samedi que les différents documents de l’initiative politique, économique et sociale sont disponibles et seront dévoilés prochainement. Cette initiative présentera un processus intégré des dimensions politique, économique et sociale dans le but de résoudre la crise qui ébranle le pays, a-t-il affirmé.

Ben Amor a précisé dans une déclaration à la TAP en marge du démarrage du 3ème congrès électif du Forum, organisé samedi et dimanche à Hammamet, que les valeurs inscrites dans l’initiative, défendues par les 4 organisations,( à savoir, l’UGTT, la LTDH, l’ordre des avocats et le FTDES), formeront un consensus entre la majorité des tunisiens.

Il s’agit notamment de la séparation entre les pouvoirs et le soutien des instances constitutionnelles indépendantes. Cette initiative formera une plateforme de militantisme durant la prochaine période, a-t-il soutenu.

L’initiative a un objectif constructif et reconnait la légitimité de la présidence de la République et tend la main au président de la République, a encore noté Ben Amor. Le refus de cette initiative par le président de la République s’explique par sa volonté de résoudre les crises, économique, sociale et financière, sans évoquer la crise politique, malgré la forte interaction entre ces différentes dimensions, a notamment estimé Ben Amor.