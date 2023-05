A l’occasion du derby de la capitale qui opposera le Club Africain à l’Espérance de Tunis, dimanche au stade Hammadi Agrebi de Radès, pour le compte de la 6e journée play-off de la Ligue 1 du football professionnel, le ministère de l’intérieur a publié le communiqué routier suivant :

1. interdiction du stationnement et de la circulation de tous types de véhicules sur la route nationale n.1 au niveau de l’intersection entre le croisement de Chouchet Radès et le croisement de Borj Louzir Ezzahra, de 13h00 là 21h00, exceptées les personnes qui doivent se rendre au stade munies de leurs billets d’accès.

2. Ouverture des portes du stade à 14h00 et il est préférable de se présenter tôt pour éviter l’encombrement.

3. Les supporters doivent présenter les tickets devant tous les portails avant (entrée du stade du côté autoroute-croisement Oued Meliane-croisement BSB-croisement Noubou).

4. Pour faciliter l’opération d’entrée et éviter l’embouteillage :

5. Le parking Nord est réservé aux détenteurs de billets “virage” et “enceinte”, soit à travers les portes de 7 à 26 et qui peut être accessible via :

– la Route Nationale 1 en passant par le croisement de Chouchet Radès-croisement BSB puis l’entrée principale puis virage gauche vers le parking nord

– le croisement Noubou-croisement village méditerranéen-virage droit vers le parking nord

– l’échangeur du stade puis l’entrée principale puis virage gauche vers le parking nord.

Le parking Sud est réservé aux détenteurs des billets “pelouse”, soit les portes de 19 à 25 qui peuvent être accessibles via :

– l’autoroute puis le croisement Borj Louzir-Ezzahra sous le pont puis le parking sud du côté de l’entrée Ezzaitoun

– la Route Nationale n.1 via le croisement Chouchet Radès-croisement Nouvelle Médina vers l’entrée du parking sud du côté de l’entrée Ezzaitoun

– le croisement Noubou, ensuite le croisement village méditerranéen puis le virage gauche vers le parking sud

5. Les automobilistes parmi les supporters doivent garer leurs voitures à l’intérieur des parkings qui leur sont réservés.

6. L’accès aux parkings d’honneur via l’entrée principale est autorisé aux détenteurs de billets “Loges” et aux journalistes.

Le ministère souligne la nécessité de respecter le code de la route et d’éviter la conduite imprudente et les comportements dangereux et met en garde contre le transport aléatoire et de charge supplémentaire de personnes dans les véhicules.