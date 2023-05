ATFP : Ouverture des inscriptions à une nouvelle spécialité de “Technicien Supérieur en Maintenance des Systèmes Mécatroniques et Service Après-Vente”

L’Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle (ATFP) a annoncé, sur sa page officielle, l’ouverture des inscriptions en ligne sur son site web (www.atfp.tn) à une nouvelle spécialité de “Technicien Supérieur en Maintenance des Systèmes Mécatroniques et Service Après-Vente” au centre de formation professionnelle Bach Hamba à Sfax.

L’inscription à cette formation est uniquement réservée aux titulaires d’un diplôme de baccalauréat en mathématiques, sciences expérimentales, sciences techniques, sciences de l’informatique ou sport, indique l’ATFP.

La formation débutera le 31 mai en cours et se poursuivra pendant deux ans et demi.

Selon l’ATFP, cette nouvelle spécialité est créée dans le cadre de la mise en œuvre du projet “Stratronique”, mis en œuvre par le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle en partenariat avec l’Union Régionale de l’Industrie, du Commerce et de l’artisanat de Sfax, et l’organisme de formation du patronat bavarois. Elle est financée par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement.