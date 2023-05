“Aujourd’hui, le coronavirus ne représente un danger que pour les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes atteintes de maladies chroniques”, a souligné samedi, le virologue et membre du comité scientifique de lutte contre le coronavirus, Amine Slim.

“Il est , désormais, possible de vivre avec le coronavirus tout en suivant les mesures préventives nécessaires”, a-t-il dit dans une déclaration à l’agence TAP au lendemain d’une conférence de presse tenue par le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pour annoncer la levée de l’alerte maximale sur la pandémie de COVID-19 décrétée depuis 2020.

En effet, selon Tedros Adhanom Ghebreyesus, le coronavirus a causé le décès d’environ 20 millions de personnes dans le monde et ce, contrairement aux bilans officiels précédents de l’organisation faisant état de 6,9 millions de morts.

Par ailleurs, Amine Slim a souligné que le comité scientifique avait préparé depuis l’année dernière trois scénarios possibles pour la propagation de la Covid-19, le premier étant la fin de la pandémie en décembre 2022, le deuxième étant la survenue de petites vagues tous les 3 ou 4 mois dans l’année et ne présentant pas de danger, ce qui est actuellement le cas, tandis que le troisième scénario prévoyait l’apparition d’un nouveau variant plus dangereux qu’Omicron et c’est ce qui ne s’est pas produit.

“Toutefois, le comité scientifique recommande de suivre les mesures préventives contre la grippe saisonnière pour faire face à la Covid-19 et de se faire vacciner avec des doses de rappel chaque année”, a ajouté le spécialiste.