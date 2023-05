Mohamed Ali Guiza : Appel à élaborer un nouveau pacte social

Le secrétaire général de la confédération générale tunisienne du travail (CGTT), Mohamed Ali Guiza, a souligné lundi l’impératif d’associer les différents acteurs pour édifier un Etat se basant sur le respect des droits et des devoirs.

Il a aussi appelé à élaborer un nouveau pacte social loin de la marginalisation et l’exclusion. Guiza a ajouté, à l’occasion de la célébration de la fête du travail, au siège de la confédération à Tunis, que la création de l’organisation s’inscrit dans le cadre de la consécration du concept du pluralisme syndical permettant de réaliser de nouveaux acquis et des objectifs sociaux. La fête du travail, a-t-il dit, est une occasion pour rappeler le militantisme des ouvriers à travers le monde visant à améliorer le pouvoir d’achat des citoyens et réaliser le confort et la justice sociale.

La confédération a appelé par la même occasion à soutenir le processus de rectification de la révolution tunisienne en associant les différentes organisations nationales dans les différents processus pour sortir de la crise actuelle, indique un communiqué de la confédération rendu public à cette occasion. La CGTT a mis en garde aussi contre l’application des instructions du Fonds monétaire international (FMI) dont la levée des subventions, appelant le gouvernement à trouver des solutions à la classe sociale vulnérable et sinistrée par la pandémie covid-19