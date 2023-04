Tunisie : Le Parti Patriotique Démocratique Socialiste dénonce les tentatives visant à enrayer le rôle de l’UGTT

Le Parti Patriotique démocratique socialiste (PPDS) a estimé que le non-respect par le gouvernement des accords conclus avec l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et les campagnes fielleuses visant à ternir l’image des syndicalistes ainsi que leur structure syndicale sont autant d’arguments qui laissent à dire que le gouvernement est plus que jamais résolu à marginaliser les corps intermédiaires, et partant, à limiter le rôle-clé des syndicats dans la défense des salariés.

Dans une déclaration publiée, samedi, à l’occasion de la journée internationale des travailleurs, le PPDS a souligné que les damnés de la république, les classes défavorisées et vulnérables, les marginalisés, les désœuvrés sont les seuls à payer le tribut du fiasco des politiques publiques.

Ils sont aussi les seuls à subir les sujétions, les aléas, les turbulences et les crises récurrentes que vit le pays, a fait savoir encore le parti, ajoutant que cet état de fait est le pur produit d’une politique qui se laisse entraîner par les diktats des milieux coloniaux et de l’absence d’une sérieuse volonté de mobiliser des ressources internes et de couper court avec le surendettement.

Pour le parti, victimes premières du maintien du statu quo capitaliste sont les travailleurs, les nations et les peuples opprimés, citant en exemple la montée en puissance des guerres et des conflits.

Le PPDS plaide, sans sa déclaration, en faveur d’une mobilisation internationale contre l’omnipotence du maître Capital et ses sbires.