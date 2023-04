Vandalisme dans les stades : le MI prêt à poursuivre en justice les contrevenants

Le ministère de l’intérieur (MI) a réitéré jeudi sa disposition à poursuivre en justice toute personne dont l’implication dans des actes de vandalisme et d’agression est avérée, suite aux récents événements perpétrés dans les stades à l’encontre des sécuritaires et engendrant des blessures dans les rangs de ses agents.

Le ministère a, également, appelé l’ensemble des clubs et structures concernées à la nécessité d’élever le degré de vigilance et d’encadrer leurs supporters afin d’appuyer les efforts des sécuritaires pour préserver le caractère purement sportif des matchs, contrer les comportements antisportifs et faire valoir l’esprit de fair play.

Le MI avait publié mercredi un communiqué pour savoir qu’un groupe de supporters de l’Espérance sportive de Tunis avaient quitté les gradins (portes 13 et 15) lors du clasico de la 4e journée play-off de la ligue 1, disputé hier mardi contre l’ES Sahel, pour se rendre dans la zone se trouvant derrière lesdits gradins, forcés les portes en questions et prendre en cible les sécuritaires par un jet de projectiles divers.

Dans son communiqué, le MI a fait état de 25 agents blessés dont un transféré à l’hôpital.

Selon la département de l’intérieur cette agression est “un acte gratuit injustifié, perpétré voire commandité par des parties connues”.

Les services sécuritaires ont, également, réaffirmé leur souci de veiller au bon déroulement des matchs et autres manifestations sportives, tout en se réservant le droit de poursuivre légalement les contrevenants dont l’identité est connue.

Pour rappel, le clasico entre l’Espérance et l’Etoile s’était soldé par une courte victoires des sang et or (1-0).