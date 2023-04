Sousse : Journée d’information à l’ISG destinée à la prospection des talents

L’institut Supérieur de Gestion (ISG) à Sousse, a abrité mercredi, la deuxième journée d’information initiée par le leader allemand du tourisme mondial ” TUI GROUP “, et consacrée à la prospection des talents tunisiens à l’université.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le président de l’université de Sousse, Lotfi Belgacem a indiqué que cet événement intervient dans la continuité du partenariat entre l’Université de Sousse et le groupe ” TUI “, et permettra d’ouvrir l’université à son environnement socio-économique et à hisser l’employabilité de ses étudiants.

” Cette journée a été marquée par la présence distinguée des étudiants et diplômés “, a souligné Belgacem, rappelant que la première journée d’information tenue récemment, avait été couronnée par le recrutement de 55 étudiants de diverses spécialités universitaires dispensées par l’ISG de Sousse, et leur insertion au sein du groupe leader des voyages et du tourisme.

Pour sa part, la représentante du groupe ” TUI ” en Tunisie, Ons Senan a ajouté que ” la société a élaboré un plan sur le long terme pour l’emploi de plus de 300 cadres tunisiens “, saluant la distinction professionnelle des 55 cadres déjà recrutés par le groupe pour travailler en Tunisie et à l’étranger.