La Ligue nationale du football professionnel (LNFP) a, dans un communiqué publié lundi, annoncé que le coup d’envoi du clasico de la 4e journée play-off entre l’Espérance ST et l’Etoile du Sahel, prévu demain mardi au stade de Radès, sera donné à 17h. Le match était précédemment programmé pour 15h.

La Ligue a, également, indiqué que l’autre match de la 4e journée qui opposera l’US Monastirienne au Club africain se tiendra à l’heure préalablement définie (15h) et ce, mercredi 26 avril au stade Mustapha Ben Jannet de Monastir.

Classement PTS J V N D BP BC DIF

1. Etoile du Sahel 12 3 3 0 0 4 1 +3

2. C. Africain 8 3 2 1 0 5 1 +4

3. US Monastir 8 3 1 1 1 3 3 0

4. Espérance ST 8 3 1 1 1 3 4 -1

5. US Ben Guerdane 7 4 1 1 2 4 5 -1

6. CS Sfaxien 6 4 1 2 1 2 2 0

. O. Béja 6 4 1 1 2 2 2 0

8. US Tataouine 3 4 0 1 3 2 7 -5