Ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions, vendredi, puis densément nuageux sur le nord et les hauteurs avec pluies éparses.

Vent fort prés des côtes et sur le sud où il sera accompagné de phénomènes de sable.

Mer très agitée à houleuse sur les côtes Est et agitée à très agitée dans le nord.

Légère baisse des températures et les maximales seront comprises entre 19 et 24°C dans le nord, le centre et les côtes du sud-est, entre 25 et 30 °C ailleurs et aux alentours de 34°C à El Borma et Borj el-Khadhra.