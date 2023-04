Tunisie : Les usagers de la route appelés à adopter une attitude prudente au volant

A l’occasion de l’Aïd el-Fitr, l’Observatoire national de la sécurité routière a appelé, mercredi, les automobilistes et usagers de la route à respecter les règles du Code de la route et à adopter une attitude prudente et une conduite souple au volant.

L’Observatoire insiste sur l’importance d’observer les bonnes règles d’une conduite préventive. Il s’agit, entre autres, de respecter la vitesse autorisée et d’éviter les dépassements interdits et dangereux et la conduite en état de fatigue ainsi que l’utilisation du téléphone portable.

L’observatoire appelle également les automobilistes à porter leur ceinture de sécurité à l’intérieur et en dehors des zones urbaines, à respecter les piétons et la distance de sécurité et à adapter leur vitesse en fonction de l’état de la route et des conditions météorologiques.

Les conducteurs de deux-roues sont aussi appelés à l’importance du port du casque.

L’Observatoire de la sécurité routière exhorte les usagers de la route à faire preuve de la plus grande vigilance lors de la conduite, notamment à proximité des parcs et aires de jeux extérieures pour enfants.

L’observatoire, qui relève du Ministère de l’Intérieur, a enfin exprimé le souhait de voir toutes les règles d’une conduite prudente observées rigoureusement par les usagers de la route pour éviter les pertes en vies humaines et réduire considérablement les dégâts matériels.