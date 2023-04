Tunisie : Najla Bouden rend hommage à deux donateus de biens immobiliers au profit des personnes âgées

La cheffe du gouvernement Najla Bouden a reçu lundi au Palais de la Kasbah Mrs Hassouna Abdelmalak et Ridha El Khafi qui ont fait don de deux biens immobiliers au profit du ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées pour la création de deux institutions de prise en charge des seniors dans les gouvernorats de l’Ariana et de Siliana.

Elle a salué ces deux louables initiatives qui visent à soutenir les efforts de l’Etat en matière de protection et de prise en charge des personnes âgées sans soutien familial.

Pareilles actions caritatives consacrent les valeurs de solidarité et d’entraide dans la société tunisienne, a-t-elle souligné, mettant l’accent sur la nécessité de renforcer l’élan de solidarité citoyen et la responsabilité sociale des entreprises économiques pour soutenir les efforts nationaux en matière de protection des catégories vulnérables et des personnes sans soutien familial.

Pour Hassouna Ben Abdelmlak cette donation est une exécution de la dernière volonté de sa mère, Feue Emna Ben Attia. Situé à Siliana, l’établissement Emna Ben Attia pour la prise en charge des personnes âgées s’étend sur une superficie de 2931 mètres carrés et renferme 56 chambres réparties sur quatre pavillons avec une capacité d’accueil de 24 seniors par pavillon. Le coût du projet s’élève à 13 millions de dinars.

L’institution Om El Khir pour la prise en charge des personnes âgées à l’Ariana s’étend sur une superficie de 2314 mètres carrés. Elle comporte 6 salles fonctionnelles et 28 chambres pour les pensionnaires réparties sur deux étages avec une capacité d’accueil total de 96 lits. Pour l’homme d’affaire Ridha El Khafi, ce don constitue un devoir national et humanitaire et une reconnaissance envers les personnes âgées et leur place dans la société.

La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées Amel Moussa et le ministre des Domaine de l’Etat étaient présents à l’entretien.