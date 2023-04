Températures maximales comprises entre 15 et 21°C dans le nord et les hauteurs et entre 21 et 26°C ailleurs.

Possibilité de pluies locales sur l’extrême nord-ouest et nuages passagers sur le reste des régions.

Mer moutonneuse dans le golfe de Gabès et agitée sur les autres côtes.

Vent relativement fort de 30 à 50 km/h sur le nord et faible à modéré de 15 à 30 Km/h ailleurs.