Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors a publié la version électronique du guide de l’éducateur: vers l’inclusion des enfants atteints du spectre de l’autisme dans les institutions de la petite enfance, qui comporte des recommandations et des données sur le spectre de l’autisme, son dépistage, ses symptômes et l’accompagnement des enfants atteints de cette maladie dans les institutions inclusives de la petite enfance.

Ce guide qui a été élaboré par le ministère de la famille en partenariat avec l’association tunisienne de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent comprend un nombre de conseils destinés à l’éducateur vu son rôle important dans la prise en charge des enfants autistes dans les institutions de l’enfance.

Il comprend des données sur la diversification des symptômes de cette maladie, liés essentiellement aux troubles de comportement et de la communication et aux difficultés, empêchant ces enfants d’exercer leur activités de manière individuelle, précisant que l’âge moyen du diagnostic est situé entre 1 et 3 ans.

Ce guide de l’enseignant accorde une importance à l’aménagement de l’espace éducatif pour assurer une meilleure intégration psychique et sociale des enfants autistes.

L’autisme est défini comme étant un trouble du développement neurologique de l’enfant qui affecte son comportement et sa communication sociale et touche un enfant sur 100 dans le monde selon les chiffres de l’organisation mondiale de la santé. Cependant, il n’y a pas de chiffres officiels disponibles sur le nombre des enfants autistes en Tunisie.

Il est à noter que la journée mondiale de l’autisme est célébrée le 2 avril de chaque année dans le but de sensibiliser au spectre de l’autisme, à ses symptômes et aux besoins d’assistance pour améliorer la qualité de vie des personnes touchées.