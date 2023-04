Tunisie : La déclaration des familles de martyrs et blessés de la Révolution

Des familles des blessés et martyrs de la Révolution, signataires de la pétition de ” désengagement ” , ont fait part, samedi, dans une déclaration, de leur indignation face à la décision du gouvernement quant à la décision gouvernementale portant nomination des membres de la commission chargée de l’examen des dossiers d’indemnisation des victimes d’ actes terroristes. Les familles estiment que cet arrêté gouvernemental profite aux victimes d’attaques terroristes, et ne s’adresse nullement aux martyrs et blessés de la Révolution.

Le 27 mars 2023, le JORT avait publié un arrêté gouvernemental relatif à la nomination des membres à la commission chargée de l’examen des dossiers d’octroi des indemnisations et des avantages aux victimes des actes terroristes.

Des familles de martyrs et blessés de la Révolution avaient rédigé le 9 février dernier, une pétition dans laquelle elles affirment ne pas être concernées par le décret-loi n° 2022- 20 du 9 avril 2022, relatif à la Fondation Fidaa pour la prévoyance des victimes d’actes de terrorisme parmi les militaires, les agents des forces de sécurité intérieure et des douanes. Elles considèrent que ce texte a inclus deux parties adverses dans un seul et même décret-loi.

La liste définitive des martyrs et blessés de la Révolution a été publiée au JORT le 19 mars 2021 sur décision du président du Comité supérieur des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et du président de la commission des martyrs et blessés de la Révolution.