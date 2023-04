L’entraîneur de l’Espérance sportive de Tunis Nabil Maaloul a souligné l’importance de finir la phase de poules de la Ligue des champions en tête du groupe D en s’imposant samedi devant les algériens du CR Belouizdad pour le compte de la dernière journée prévue à Rades (23h).

S’exprimant en conférence de presse d’avant-match, Maaloul a déclaré vendredi que le match seront difficile à négocier face à un adversaire qui partage le même objectif du leadership.

Il s’agira d’une opposition entre deux formations deja qualifiées et dont les qualités en font deux sérieux prétendants au sacre.

” Nous n’épargnerons aucun effort pour conserver notre pôle position “, a lancé le coach tunisien.

Par ailleurs, Maaloul a fait part de son désarroi face au rythme effréné de la compétition en ce mois de Ramadan.

S’agissant de l’état de forme de ses joueurs, le technicien a annoncé le forfait de Chaalali, Coulibaly et Tougai samedi, assurant toutefois que l’effectif espérantiste permet d’envisager des alternatives de qualité.

Concernant l’éventuel adversaire des sang et or lors des quarts, Maaloul a affirmé que tous les clubs arrivés à ce stade méritent leur places et leur qualification et qu’à ce niveau de la compétition, il faut être prêt à affronter de grands calibres.