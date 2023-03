Les services de contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce et du développement des exportations de Tunis ont effectué, au cours des dernières vingt-quatre heures, 352 visites d’inspection, qui ont abouti à la saisie de 1 170 paquets de cigarettes dissimulés et de 18 000 œufs destinés à la consommation en raison de la manipulation des prix pour réaliser des profits illégaux.

Les services de contrôle économique ont rédigé 59 infractions économiques, notamment dans les secteurs des légumes, des denrées alimentaires, des œufs, de la volaille, de la viande blanche, du poisson et du tabac, principalement liées à l’augmentation des prix (28 infractions), à la facturation, au défaut d’affichage des prix (20 infractions) et à l’utilisation de balances non soumises à des processus de vérification périodique (7 infractions).

Ces visites d’inspection s’inscrivent dans le cadre du contrôle de la transparence et de l’intégrité des opérations commerciales dans le but de préserver le pouvoir d’achat du consommateur et de lutter contre la spéculation et les intermédiaires illégaux.

Les services de la direction régionale du commerce appellent tous les opérateurs économiques à veiller au respect de toutes les lois et réglementations en vigueur et des décisions relatives à la fixation des prix et à la marge bénéficiaire maximale.