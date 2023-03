DIRECT SPORT – CAN2023 : La Tunisie conforte ses chances, le Maroc officiellement qualifié

La Tunisie a franchi un grand pas vers la qualification en phase finale de la coupe d’Afrique des nations 2023, en surclassant la Libye (3-0), en match de la troisième journée (Groupe J), diisputé vendredi soir au stade Hamadi Agrebi de Radès.

Les buts tunisiens ont été signés Youssef Msakni à la 12e, Ali Maaloul sur penalty à la 21e et Haythem Jouini à la 86e.

Dans l’autre match du groupe, la Guinée équatoriale a battu le Botswana 2-0.

La Guinée équatoriale a pris les devants en ouvrant le score grâce à Saul Coco en première période (20è). Réduits à dix à la 53è minute, les Equato-Guinéens ont doublé la mise en seconde période par le biais de Federico Bikoro (66è).

A la faveur de ce succès, la Tunisie est en tête du classement avec 7 points devant la Guinée équatoriale (6 points) et la Libye (3 points). Le Botswana ferme la marche avec un seul point.

Dans le groupe K, les Lions de l’Atlas se sont officiellement qualifiés à la phase finale, au terme du nul entre l’Afrique du Sud et le Liberia à Johannesburg.

La sélection marocaine, première qualifiée à la CAN-2023, disputera deux autres matchs pour le compte de ce groupe. Le premier en Afrique du Sud, le 12 juin prochain et le second à domicile face au Liberia, le 4 septembre.

Dans le groupe C, le Cameroun et la Namibie n’ont pas réussi à se départager (1-1), après l’ouverture du score par la Namibie par Peter Shalulile à la 26è minute et l’égalisation de Nicolas N’Koulou en fin de rencontre en faveur des Lions indomptables (73è).

Après ce nul, le Cameroun reste leader du groupe avec 4 points, deux unités devant son adversaire de la soirée.

Dans le groupe B, le Burkina Faso n’a pas laissé filer sa chance de garder la tête de la poule avec une victoire (1-0) face au Togo.

Sur un corner où le portier togolais commet une erreur, Abdoul Fayçal Tapsoba a marqué à la 87è minute, permettant aux siens de décrocher leur troisième victoire en autant de matchs.

Pour le compte du même groupe, le Cap-Vert avait manqué l’occasion de prendre, quoique provisoirement, la tête de la poule en faisant nul blanc face à Eswatini.

Les Capverdiens occupent, désormais, la 2-ème place du groupe avec 4 points.

Dominatrice de l’Ethiopie (2-0), la Guinée prend la 2-ème place du groupe D avec le même nombre de points que l’Egypte (6pts).

François Kamao (39è) et Mohamed Bayo (73è) ont marqué les deux buts guinéens.

….. Dans le groupe G, les Aigles du Mali n’ont pas attendu très longtemps pour annoncer la couleur face à la Gambie (2-0).

Le Rémois Kamory Doumbia a ouvert le score dès la 3-ème minute du jeu. Les Maliens ont géré la partie avant de doubler la mise dans les arrêts de jeu sur un penalty d’Adama Traoré (90è+3).

Plus tôt dans la soirée, la République Démocratique du Congo (RDC), lanterne rouge du groupe I après deux défaites face au Gabon et au Soudan, s’est imposée contre la Mauritanie (3-1).

Le milieu offensif d’Amiens, Gaël Kakuta, a débloqué la marque après la demi-heure de jeu, avant que l’ancien Marseillais Cédric Bakambu, de retour en sélection, ne double la mise avant la pause (42è).

Malgré la réduction du score d’Aly Abeid (55è), la RDC reprenait son break grâce à la superbe frappe d’Arthur Masuaku (67è).

Avec ce succès, les hommes de Sébastien Desabre (3 points), restent derniers ex-aequo avec le Soudan, mais reviennent à un point de leur adversaire de l’après-midi. Le Gabon est leader du groupe (7 points).

Les Panthères s’étaient imposées face au Soudan (1-0).

L’unique but du match a porté la signature de Lloyd Palun (72è), qui a honoré, de la plus belle des manières, son nouveau statut de capitaine, en l’absence de Bruno Ecuélé Manga et André Poko, blessés.

Avec désormais sept points en trois matchs, le Gabon prend la tête du groupe I avec 7 points devant la Mauritanie (4 points).

La Côte d’Ivoire, pays hôte de la CAN-2023 et donc déjà qualifiée pour son tournoi, a fait le plein de confiance avec une victoire tranquille (3-1) face aux Comores, grâce à Kouamé, Krasso et à Haller, ovationné par tout le stade suite à son rétablissement d’un cancer.

Les éléphants restent, ainsi, en tête du groupe H avec 7 points. Les Comores (3 points) sont en difficulté puisque la Zambie prend ses distances à la deuxième place (6 points).

Pour le compte du groupe E, les Black Stars du Ghana se sont imposés (1-0) face à l’Angola au stade Baba Yara de Kumasi.

L’unique réalisation de la rencontre a été inscrite en fin de match par le remplaçant Antoine Semenyo.

Grâce à ce résultat, les Black Stars (7 points) restent en tête du groupe E, comptant désormais trois points d’avance sur l’Angola.

Les deux équipes s’affronteront à nouveau lors du match retour à Luanda lundi.

….. Dans le groupe L, les champions d’Afrique sénégalais ont écrasé le Mozambique (5-1).

Les buts des Lions de la Teranga ont été inscrits par Youssouf Sabaly (10è), Sadio Mané (15è), Ilimane Ndiaye (30è), Boulaye Dia (35è) et Habib Diallo (88è).

Les Mozambicains ont réduit le score par Gilclo Vilanculos à la 47è minute du jeu.

Grâce à cette victoire, les Lions sont premiers de la poule avec 9 points, alors que le Mozambique occupe la 2-ème place avec 4 unités.