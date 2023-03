Tunisie : Lassaad Yacoubi appelle le ministère de l’éducation à trouver des solutions urgentes

Le secrétaire général de la fédération générale de l’enseignement secondaire Lassaad Yacoubi a appelé le ministère de l’éducation à trouver des solutions urgentes aux revendications des enseignants du secondaire qui poursuivent le retrait des notes des examens des deux trimestres.

Yacoubi a indiqué dans une déclaration à la TAP en marge d’une conférence- débat organisée par la coalition éducative sur le thème “les médias et les dossiers de l’éducation et de l’enseignement” que la période restante de l’année scolaire et la poursuite du retrait des notes scolaires à l’approche des examens nationaux, pourraient impacter négativement le processus éducatif dans les écoles tunisiennes et perturber l’actuelle année scolaire.

Il a précisé que la partie syndicale maintient sa décision relative au retrait des notes scolaires, appelant le ministère de l’éducation à interagir positivement avec les propositions du syndicat.

Et d’ajouter: “Le dialogue demeure la seule issue permettant de trouver, au plus vite, des solutions concrètes à cette situation”.

“Nous sommes conscients des difficultés financières de l’état” a-t-il dit, précisant que la fédération générale de l’enseignement est ouverte au dialogue sérieux et constructif et s’emploie à inclure les demandes des enseignants dans le cadre de la stratégie de réforme de l’éducation.