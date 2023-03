Dans le cadre de sa stratégie de communication et de son ouverture sur le paysage médiatique, l’Association tunisienne des villages d’enfants SOS (ATVESOS) a organisé une caravane de presse, dans les 4 villages de l’Association (Gammarth, Siliana, Akouda et Mahres).

Les journalistes et représentants des médias ont prêté une oreille attentive, lors de cette caravane, aux protégés de cette structure d’encadrement de l’enfance abandonnée et menacée qui prend en charge actuellement environ 2 500 enfants et jeunes sans soutien sur tous les plans (protection, vivres, hébergement, éducation, prise en charge sanitaire, assistance psycho-sociale, divertissement…).

« Outre sa vocation d’information et de sensibilisation au système de prise en charge des enfants abandonnés au sien des maisons familiales des villages (avec des mamans, des tantes et des éducateurs)… cette caravane a pour objectif d’impliquer les médias, dans les efforts d’amélioration de la prise en charge des enfants et de mobilisation des ressources qui se basent essentiellement sur les donations et le parrainage » , a souligné le président de l’ATVESOS, Mohamed Megdich.

Il s’agit donc de sensibiliser les acteurs de la société civile à l’importance de leurs concours au budget de l’association auquel l’Etat contribue à raison de 20 à 50 %, d’où l’obligation pour l’ATVESOS de mobiliser le reste des montants à travers la collecte des dons des Tunisiens (personnes physiques et morales, société civile…).

D’ailleurs, l’Association est appelée à mobiliser plus de 10 millions de dinars (MDT) au titre de l’année en cours, dont 4 MDT seront consacrés au projet de reconstruction du Village d’enfants de Siliana (sérieusement endommagé par un glissement de terrain) et la réhabilitation des 3 autres villages (Gammarth, Akouda et Mahres).

Mais au-delà de l’amélioration de la qualité de prise en charge des enfants résidant dans les maisons de village et leur protection, l’ATVESOS s’est aussi fixé comme objectif, pour l’année 2023, une augmentation de la capacité d’accueil dans les villages, compte tenu des demandes grandissantes formulées et de situations d’enfants nécessitant la prise en charge, notamment dans les milieux ruraux et les régions et localités défavorisées telles que « Hassi Frid » (Kasserine) et « El Ala » (Kairouan) que l’ATVESOS vient d’intégrer dans son programme d’intervention PRF (Programme de Renforcement de la Famille qui soutient les enfants menacés dans leur milieu familial).

A l’occasion de la caravane, l’Association a fait le point sur l’avancement de l’opération des collectes de dons via SMS et a dévoilé le nouveau moyen de soutien financier qui est l’Application Mobile (sur le Smartphone) « SOS VE », un mécanisme supplémentaire qui vient consolider les autres mécanismes mis en place, tels que le service « RunPay » et l’Application « D17 » de la Poste Tunisienne.

Les journalistes participant à la caravane ont par ailleurs découvert d’autres volets encore plus rassurants dans la vie des villages, à l’image des multiples success-story des enfants et jeunes aux plans scolaire, professionnel, culturel et artistiques. Les 4 villages de l’ATVESOS comptent, en effet, des dizaines de réussites accomplies par les protégés de ces villages mais également par le cadre éducatif (mamans, tantes, psychologues, animateurs…).

Rappelons, enfin, que l’Association Tunisienne des Villages d’Enfants SOS est une organisation non gouvernementale à but non lucratif qui a été créée en 1981. Elle est membre de la Fédération Internationale des Villages d’Enfants SOS qui a suspendu son soutien financier à cette association en 2019 considérant que SOS Tunisie, comparée à d’autre associations de pays pauvres, est capable de s’autofinancer sachant que des associations de 138 pays sont affiliées à SOS international.