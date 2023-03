Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique va proposer un projet de loi portant création d’une agence d’accompagnement des étudiants étrangers. “Ce projet est actuellement en stade de finalisation”, a fait savoir, dimanche après-midi, le ministre de l’Enseignement supérieur, Moncef Boukhtir.

Présidant la Journée de l’étudiant international qu’organise annuellement l’université de Monastir, en présence de plusieurs présidents d’universités arabes et d’étudiants tunisiens et étrangers, le ministre a souligné que son département œuvre à attirer davantage d’étudiants étrangers, notamment africains, rappelant que des conventions ont été signées dans ce sens avec 42 pays africains.

Le ministre indique en outre que son département ne s’oppose pas à l’idée d’augmenter le nombre d’étudiants internationaux dans les facultés de médecine, mais qu’il y a des normes à respecter pour préserver la valeur du diplôme tunisien.

Qualité des universités tunisiennes…

Il fait remarquer, par ailleurs, que la qualité de l’enseignement dans les universités tunisiennes est un objectif stratégique, rappelant la création en juin 2022 de l’Agence tunisienne de l’évaluation et de l’accréditation dans l’enseignement supérieur et la recherche scientifique.

“Plusieurs établissements universitaires ont été accrédités à l’échelle internationale. Il s’agit d’une orientation retenue par le ministère et ses différentes structures pour consacrer l’esprit d’ouverture que prône le pays”, a-t-il dit.

Ouverture de la Tunisie…

Le secrétaire général de l’Association des des universités arabes (AARU), Amr Izzat Salam, qui assistait à la manifestation, dira que la Journée de l’étudiant international, organisée cette année par l’Université de Monastir, est une “belle activité” qui témoigne de l’ouverture de l’Etat et des universités tunisiennes aux diverses cultures de tous les pays.

Des étudiants étrangers (mauritaniens, nigériens, ivoiriens, congolais, guinéens et palestiniens) ont assisté à l’évènement, soulignant à l’unanimité l’importance de cette Journée de l’étudiant.

Ahmed Sahouil, président de l’Union générale des étudiants de Palestine (représentation en Tunisie), a indiqué que cette journée est une opportunité pour mieux faire connaitre la culture palestinienne que l’occupation israélienne tente d’effacer et de découvrir d’autres cultures.

Moncef Boukhtir avait visité auparavant une exposition de produits artisanaux et de plats préparés par des étudiants étrangers en plus de deux défilés de mode, le premier de plusieurs nationalités et le deuxième des étudiants de l’Institut supérieur de la mode à Monastir et rendu hommage à cette occasion à des étudiants étrangers qui ont participé à cette manifestation.